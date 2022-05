Due giorni dedicati allo sport e al benessere psicofisico al parco de "La Rosa"

BRINDISI - Si chiama "Brindisi Wellness 2022 - Uprising Fitness" l'evento sportivo della durata di due giorni ad ingresso libero, dedicato allo sport e al benessere psicofisico, che andrà in scena sabato 4 e domenica 5 giugno nel parco pubblico del quartiere “La Rosa”. Una minirassegna ispirata all’idea di sport come elemento d’aggregazione e socialità negli spazi pubblici della periferia della città di Brindisi.

Organizzato da Giulio Barca, presidente della Asd Area86, e da Stefano La Palma, commercialista specializzato nella gestione fiscale delle Associazioni sportive dilettantistiche, l’evento si articola in due giorni di attività, con esibizioni ed allenamenti, ispirate alle ultime tendenze nel campo del Fitness e della Danza. Diversi istruttori si alterneranno alla conduzione dei gruppi con lezioni dedicate a pagamento ed esibizioni inerenti alle proprie discipline.

L’obiettivo di Area86 è riqualificare aree urbane periferiche della propria città nel segno dello sport e dell’impegno collettivo, proprio come è successo al parco del quartiere La Rosa che oggi è un piccolo gioiello naturalistico, arricchito nel tempo anche da opere di Street Art. Una galleria a cielo aperto che vanta le firme di artisti operativi a livello nazionale ed internazionale.

Durante la manifestazione saranno presenti Stand espositivi per consentire alle imprese locali che ne hanno l’interesse, di promuovere e sponsorizzare le proprie attività, condividendo in questo modo il nostro progetto in un contesto nuovo e con ampia partecipazione di visitatori.

L’intera area verde del parco sarà inoltre attrezzata con giochi per bambini: campetti di calcio, di pallavolo e di Basket saranno accessibili a tutti gratuitamente, per giocare e divertirsi insieme. Info: 340/3590366 (Giulio Barca), 340/4712952 (Stefano La Palma)