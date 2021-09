Ostuni, primo KO in trasferta della stagione: il Martina vince per 3-1

Allo stadio Tursi, nella prima giornata del campionato di Eccellenza, arriva la prima sconfitta stagionale per gli uomini di Angelo Serio

Cade l'Ostuni nella prima giornata del campionato di Eccellenza, girone A, nella trasferta andata in scena allo stadio Tursi, contro il Martina. La banda guidata da mister Pizzulli va subito a segno, al 7', grazie ad un mancino incrociato dell'attaccante Delgado a cui segue a stretto giro la sassata da lunga distanza di Ancora per il raddoppio (14'). Nel secondo tempo gli ospiti cercano di reagire e accorciano le distanze al 49': il tentativo di Longo viene deviato da Fruci e il pallone si insacca alle spalle del portiere Cocozza. Il risultato resta aperto fino a quando il Martina non trova la rete che chiude definitivamente i conti con il sigillo del centravanti Gulic. 3-1 il risultato finale.