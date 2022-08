“Ecothon” corri e cammina: al via la prima maratona ecologica

SAN PIETRO VERNOTICO - Asd Podismo Spv My Domo e associazione per San Pietro, con il patrocinio del Comune di San Pietro Vernotico, organizzano “Ecothon” la prima maratona (Corri e cammina) ecologica: 5 km non competitivi

In programma il 18 agosto 2022, con partenza e arrivo sul piazzale panoramico di Campo di Mare, marina di San Pietro Vernotico. L'associazione Per San Pietro si occuperà della sensibilizzazione sul tema dell'ecosostenibilità. Verranno distribuiti gadget ecologici come "porta cicche" e borracce per i bambini e materiale informativo sulla tutela dell'Ambiente.

Le iscrizioni possono essere effettuate presso *Planet Sport* in via Brindisi, 162 a San Pietro Vernotico. Verrà consegnata la maglietta dedicata all’evento.