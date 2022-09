Equitazione, successi per atlete brindisine al campionato regionale Fise

BRINDISI - L’Asd brindisina Acqua2O, centro di equitazione e riabilitazione equestre guidato dai fratelli Ostuni ha portato a casa nel campionato regionale Fise, nella tappa di Completo tenutasi in questo weekend il 24 e 25 settembre a Lecce, ottimi risultati con tre fantastiche allieve.

A prendere parte a questa nuova esperienza Francesca Musa, Martina Alò ed Elois Campana insieme ai loro instacabili cavalli Lea Kay e Ambra. Collezionano in dressage un bel 67,50 per cento e un 4° posto pari merito, ottenendo così la firma mancante per il brevetto. Partecipa alle restanti discipline del completo Elois insieme alla sua Ambra: concludono il percorso del salto ostacoli con un bellissimo netto e il cross country con un velocissimo percorso senza errori che le premia con il secondo posto, con un tempo di 2,14. Alla somma delle tre prove fatte Elois e Ambra si piazzano sul gradino più alto del podio, vincendo questa tappa regionale di Completo.

“La strada è ancora lunga e noi siamo solo all’inizio, ma siamo fieri di avervi visto pronte a mettere in pratica ciò che avete appreso, seppur con qualche ostacolo di mezzo che con impegno e un bel sorriso avete egregiamente superato” è il pensiero espresso dal loro Istruttore Valerio Ostuni. “Avanti tutta, la perseveranza che mettete nella vostra passione saprà ripagarvi” è il pensiero dei compagni di squadra più adulti.