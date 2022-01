Fasano, come è cambiato il calendario degli impegni di gennaio dopo l'ultimo slittamento

Come noto, la ripresa del campionato di Serie D è slittata dal 9 al 23 gennaio per via della situazione legata al Covid-19. Di conseguenza anche il calendario degli impegni delle varie squadre è stato rimodulato, col punto di partenza fissato per la diciannovesima giornata del torneo.

In questo mese il Fasano, al quinto posto solitario in classifica a quota 30 punti, dovrà affrontare due impegni, entrambi tra le mura amiche: il 23 gennaio ospiterà il Gravina mentre, il 30 gennaio, nel primo match del girone di ritorno, di fronte ci sarà l'Audace Cerignola.