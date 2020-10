Felice Rizzo è il nuovo coach della Mens Sana Mesagne

MESAGNE - Felice Rizzo è il nuovo allenatore della Mens Sana Mesagne. Sampietrano, 37 anni di tessera di allenatore, una lunga esperienza nel basket femminile aSan Pietro, Lecce, Ostuni, Monteroni e, nuovamentemte, a San Pietro e, lo scorso anno, nello staff tecnico di Intrepida Volorosa Brindisi. Istruttore di psicomotricità nelle scuole dell’infanzia, il neo allenatore mensanino ha acquisito anche notevole esperienza in campo dirigenziale con i suoi 10 anni da consigliere regionale Fip, i 17 da presidente della commissione regionale allenatori, gli 8 anni da responsabile dell’attività giovanile Fip Puglia ed i 4 da componente del settore giovanile nazionale. Oggi ricopre l’incarico di referente regionale pallacanestro in un ente di promozione sportiva molto attivo sul territorio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il presidente Fabio Mellone non ha avuto dubbi scegliendo il coach sampietrano che dividerà il suo impegno con le squadre giovanili della Us San Pietro: "Accogliamo Felice Rizzo nella grande famiglia mensanina, augurandogli buon lavoro ed offrendogli tutto il supporto necessario per far decollare nuovamente il basket femminile mesagnese. Dopo il progetto triennale che ha visto avvicinarsi alla pallacanestro oltre 50 bambine, abbiamo pensato che sia possibile ricostruire a Mesagne qualcosa di importante, dopo i fasti della Meyana. Oltre a tutti i campionati giovanili maschili e alla serie D con una formazione competitiva, partecipiamo al campionato di serie C femminile e al campionato Under 13 regionale con bambine formate nel nostro settore minibasket".