Il “Fermi Monticelli” alle nazionali dei campionati studenteschi di Basket 3 femminile

BRINDISI - Si sta svolgendo in questi giorni a Campobasso la fase finale dei Campionati studenteschi di Basket 3. La squadra femminile per la Puglia è composta dalle atlete del Liceo scientifico “Fermi Monticelli” di Brindisi. Le ragazze, infatti, si sono laureate campionesse regionali lo scorso aprile, proprio al "Palapentassuglia" di Brindisi, confrontandosi con diverse squadre provenienti da tutta la regione ed imponendosi con ottime prestazioni in tutti gli scontri.

La delegazione del “Fermi Monticelli” è composta da 3 atlete dell’indirizzo Sportivo, due di classe terza e una di classe quarta, e una dell'indirizzo Ordinario di classe seconda. La cerimonia inaugurale ha aperto ieri la fase finale di questi Campionati con la sfilata delle squadre partecipanti in rappresentanza per le diverse regioni. Grande emozione delle ragazze nel rappresentare la Puglia, ma la concentrazione si è mantenuta alta. Oggi si avvia la fase delle eliminatorie tra 4 gironi, composti da 5 squadre. La Puglia si scontrerà con Abruzzo, Marche, Piemonte e Trentino.