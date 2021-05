Festa della mamma: lezione gratuita di pugilato in piazza

Mamme in piazza per una lezione gratuita di pugilato divertente e liberatoria. Il nuovo appuntamento targato Boxe Iaia Brindisi arriva nel giorno della “Festa della mamma”, previsto per domenica 9 maggio 2021, con lo scopo di celebrare e valorizzare una delle figure familiari più importanti e significative della vita di ogni individuo.



A partire dalle ore 10 in piazza Mercato, nel cuore del centro storico del capoluogo Adriatico il maestro Carmine, invita tutte le mamme brindisine, intenzionate a vivere una esperienza sportiva sotto forma di allenamento che, sull’esempio dei precedenti appuntamenti organizzati dal sodalizio sportivo da lui fondato, molto apprezzati e richiesti, ha permesso ai partecipanti l’acquisizione di tecniche di base della boxe unite ad elementi di Difesa Personale utili da conoscere per far fronte ad eventuali situazioni di pericolo.



In un’ottica di massima estensione dell’invito, il maestro Carmine Iaia ha previsto l’attivazione di un servizio aggiuntivo per tutte quelle mamme con figli piccoli che, pur intenzionate a partecipare, non hanno l’opportunità di lasciarli in custodia ad altri familiari. A questo proposito la partecipazione all’allenamento è estesa anche ai bambini che accompagneranno le proprie mamme i quali potranno partecipare alle attività in un’area della piazza predisposta per questo evento



La celebrazione della “Festa della Mamma con la Boxe Iaia” è un modo allegro e salutare per offrire l'occasione di riprendere quelle libertà e quegli spazi che ci sono mancati e ribadire che si può essere vicini, senza esserlo fisicamente. Nel corso dell’evento saranno quindi garantiti il distanziamento ed il rispetto di tutte le norme in vigore per il contenimento della diffusione del Coronavirus. La Boxe Iaia Brindisi metterà infatti a disposizione le attrezzature necessarie per l’allenamento, dai sacchi ai guantoni tutti preventivamente sanificati.