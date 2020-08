Il Napoli Club Brindisi festeggia un anno dalla "rifondazione"

Stasera, alle ore 20, in località Apani, il Napoli Club Brindisi festeggerà un anno dal rilancio di un progetto che era nato tre anni prima.

“E’ trascorso un anno da quel giorno in cui, pochi di noi – si legge in una nota del club - decidemmo di tenere ancora in vita quel progetto nato tre anni prima, progetto che prevedeva la nascita di un club Napoli a Brindisi. Ebbene dopo un anno dal giorno della ‘rifondazione’ il Club Napoli Brindisi vive ancora e domani sara’ ben lieto di poter festeggiare questo evento in una splendida location scelta per l’occasione. Saremo in tanti ma sempre pronti ad accoglierne altri ancora…chiunque tifa Napoli ed ha il desiderio di voler condividere con noi la propria passione”.