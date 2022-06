Festa dello sport a Torchiarolo: giochi e inaugurazione dei campetti dell'oratorio

TORCHIAROLO - Domenica 5 giugno festa dello Sport a Torchiarolo: tante attività per bambini e ragazzi e inaugurazione dei nuovi campetti dell'oratorio di via Leopardi. L'evento è organizzato dall'amministrazione comunale, assessorato allo Sport, in collaborazione con la parrocchia Maria Santissima Assunta, l'oratorio e l'Asd Valesio sport e Coni.

Il programma prevede: Santa messa ore 10, dalle 11 alle 13 giochi e animazione. alle 17.30: attività e dimostrazioni sportive. Durante la serata saranno premiati i concittadini che che si son distinti in ambito sportivo. In programma anche sagra gastronomica con panini e "pittule". Ospite della serata Pedro Pablo Pasculli, allenatore di calcio ed ex calciatore argentino di ruolo attaccante, campione del mondo con la nazionale argentina nel 1986 ed ex giocatore del Lecce.