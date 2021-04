Focolaio Covid nella Happy Casa: squadra in quarantena per 10 giorni

BRINDISI - L’Asl Brindisi mette la Happy Casa in quarantena per 10 giorni. Nella giornata odierna (martedì 20 aprile) sarebbero stati riscontrati ben 10 casi di positività al Covid nel gruppo squadra, fra giocatori (6) e componenti dello staff tecnico (4). Fra i sei atleti figurerebbero i nomi di Thompson, risultato positivo due settimane fa, alla vigilia della partita contro l’Olimpia Milano, e Zanelli, che domenica ha saltato la partita contro la Vanoli Cremona. In settimana verranno sottoposti a tamponi di controllo Vitucci e Perkins, anch’essi positivi da un paio di settimane.

Dopo un primo comunicato in cui la società, stamani, aveva annunciato i nuovi casi di positività, nel pomeriggio il sodalizio di contrada Masseriola ha comunicato quanto segue: “Si rende noto che a seguito di nuove positività riscontrate all’interno del gruppo squadra, l’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi ha disposto un periodo di isolamento per il gruppo squadra di giorni 10”. “Durante il periodo di quarantena gli atleti risultati negativi potranno svolgere attività in forma individuale nel rispetto dei protocolli vigenti”.

E’ quindi certo che la New Basket, a due giornate dalla fine della regular season, non potrà affrontare gli impegni contro Trento, in programma domenica 25 aprile, e Sassari, prevista per mercoledì 28 aprile, come recupero della 23esima giornata. Oltre a riprogrammare le due partite, la Lba, con ogni probabilità, potrebbe far slittare anche la data di inizio dei playoff scudetto, prevista per l’8 maggio. Una grana non da poco, perché contestualmente l’Olimpia Milano sarà alle prese con gli impegni di EuroLega.