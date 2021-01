Focolaio Covid in casa Varese: rinviata la partita contro Brindisi

Come nelle previsioni, la Lega ha risposto il rinvio della partita Openjobmetis Varese – Happy Fasa Brindisi in programma domenica prossima (10 gennaio), per la 14esima giornata del campionato di Serie A, a causa della positività al Covid di numerosi tesserati, fra giocatori e componenti dello staff tecnico, della squadra lombarda- Si tratta di una decisione adottata “con l’obiettivo di tutelare la salute di atleti e staff tecnici delle squadre coinvolte e degli arbitri ed ufficiali di campo”; “stante il perdurare della situazione di focolaio conclamata nel gruppo squadra della società Openjobmetis Varese dove sono stati riscontrati ulteriori casi di positività nei test effettuati lunedì 4/1 e nella giornata odierna”. Va ricordato che la Lega, domenica scorsa, aveva già dovuto annullare la partita Trieste-Varsese. “Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita”. La squadra di Vitucci, dunque, tornerà in campo mercoledì 13 gennaio (palla a due alle ore 18) sul parquet dei turchi del Darussafaka Tefken, in Champions League.