Football Latiano: arriva Gabriele Martin. Mister Marelli: "C'è ancora tanto da lavorare"

LATIANO - Continua a lavorare il Football Latiano in vista del nuovo inizio della stagione sportiva, col campionato che avrà inizio nel mese di ottobre. C’è intanto una novità nel team rossoblù. E’ arrivato Gabriele Martin, nelle ultime due stagioni ha giocato e vinto tanto.

Nella New Team Lignano C1 ha conquistato la vittoria in campionato, la vittoria Coppa Italia di categoria e approdo alla serie B nazionale. Successivamente è arrivato nello United Pomezia in serie B e, infine, nella Fenice Venezia Mestre A2 ha conquistato la promozione in serie A2 elite.

Un vero e proprio colpo a sorpresa della società per aumentare ancor di più le scelte a disposizione del mister Giordano Marelli. Queste le prime parole di Martin. “Ho scelto questa piazza per la grande organizzazione e serietà del club. Sarà una stagione intensa nonché difficile per questo ci prepareremo al meglio per non farci trovare impreparati, con l’aiuto dei nostri tifosi (caldi) sono sicuro che faremo un grande campionato”.

Intanto la squadra continua la preparazione. Questo il pensiero, invece, di mister Marelli sul momento dei rossoblù. “Stiamo migliorando la condizione, ma c'è ancora tanto da lavorare. Questa settimana completiamo l'organico con l'arrivo dell'argentino Penacorviera e del pivot brasiliano Moreira. Mancano 20 giorni alla prima gara di campionato, ci faremo trovare pronti”.

Nell’ultimo weekend si è giocata anche il turno di Coppa Divisione, differente rispetto agli anni passati visto l’impiego delle formazioni under 23 nella competizione. Per la cronaca, contro la New Taranto, è terminata la gara col punteggio di 11-5 per i tarantini. Le 5 reti del Football Latiano, allenati per l’occasione da Nico Giaquinto, sono state realizzate da Molfetta e Caggiano, entrambi con una doppietta, e Zucchero. Infine Jonathan Gastaldi non farà più parte della rosa. La società augura le migliori fortune per il suo prosieguo di carriera.