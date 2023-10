Football Latiano, l’emozione per la prima in serie B. Mister Marelli: "Daremo il massimo"

LATIANO - Ultimi allenamenti prima dell’esordio stagionale in campionato per il Football Latiano e tantissima emozione trasuda nell’entourage rossoblù alla vigilia della gara di sabato 14 ottobre prossimo alle ore 16 sul terreno di gioco di Brindisi contro l’Acri. “Mancano pochi giorni all'avvio del campionato, abbiamo certamente una forma migliore e nel campo stiamo lavorando per arrivare pronti”. E’ già carico mister Giordano Marelli nella settimana che porta al primo impegno stagionale, anche se resta il rammarico per alcune questioni burocratiche che hanno inficiato il regolare sviluppo di costruzione della squadra.

“La rosa purtroppo nelle ultime ore si è indebolita, infatti Tomas Evangelista il laterale mancino, per problemi di tesseramento non potrà essere impiegato almeno fino a dicembre. La società sta tentando con tutte le forze di sostituirlo, ma il mercato non offre molto ed il tempo è tiranno. In questa settimana dobbiamo continuare a lavorare sodo e studiare l'avversario che verrà a Brindisi, il Città di Acri che è una squadra di categoria. Sicuramente il pubblico ci darà una mano e noi daremo il massimo per renderli felici e caricarci grazie al loro entusiasmo. Crediamo nella vittoria, sarebbe un’ottima iniezione di fiducia all’esordio.”