Centri Palaia Human Care partner Happy Casa

BRINDISI - I centri Palaia Human Care, anche per questa stagione sportiva, saranno al servizio della Happy Casa Brindisi e degli atleti biancoazzurri. Prevenzione, cura, miglioramento dello stato di forma, valutazione e monitoraggio della condizione atletica: la partnership con il network Palaia Human Care si è rivelato del tutto vincente nel corso degli anni. Le strutture di Squinzano, Galatina e Brindisi sono attrezzate per accogliere l’utenza gestendone le richieste e le esigenze in maniera coordinata e plurispecialistica, dispongono di palestre e piscine riabilitative, macchinari e professionisti in grado di attuare programmi integrati di fisioterapia, riabilitazione e recupero funzionale.

Le attività dei centri fiso-medicali afferenti offrono inoltre prestazioni poliambulatoriali specialistiche, servizi e programmi di Medicina dello sport, trattamenti delle disabilità temporanee e permanenti, consulenze nutrizionali, esami strumentali, programmi di prevenzione, mental training, supporto psicologico. Un approccio integrato al servizio del benessere totale, un vero toccasana per i nostri atleti sottoposti a uno sforzo fisico notevole nel corso della stagione sportiva.