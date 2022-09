A Francavilla Fontana la IV edizione della "Black Orange Imperial Run"

FRANCAVILLA FONTANA - Torna a Francavilla Fontana, per il quarto anno, la "Black Orange Imperial Run", la cinque chilometri non competitiva (10Km per la competitiva) per le strade del centro storico della Città degli Imperiali che si svolgerà domani, domenica 18 settembre 2022) a partire dalla ore 9. L'appuntamento è in Piazza Giovanni XXIII, nei pressi della basilica Pontifica minore. La manifestazione, senza alcun scopo di lucro, sarà aperta a tutta la cittadinanza e a tutti gli atleti regolarmente tesserati con le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla Fidal o ad altri enti di promozione sportiva ed a chiunque sia in possesso della Run Card. Per iscriversi mandare una mail a urbanrunnerff@yahoo.com con i dati anagrafici completi di codice fiscale e la taglia per la maglia celebrativa della RunRace. L’evento è inserito tra le iniziative della settimana europea della mobilità sostenibile.