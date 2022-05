Atletica, danza, arti marziali e altro in scena a Francavilla per la “Giornata Nazionale dello sport"

FRANCAVILLA FONTANA - Domenica 5 giugno dalle 9.30 l’Amministrazione Comunale, le associazioni e le società sportive celebreranno la “Giornata Nazionale dello sport” con un evento pubblico in Villa Comunale. La partecipazione all’evento è libera e gratuita.

“L’Amministrazione Comunale – spiega il sindaco Antonello Denuzzo – in questi anni ha investito sulla vocazione sportiva della Città creando nuovi spazi pubblici dedicati all’attività agonistica e amatoriale. È il caso della Villa Comunale, che ci ospiterà domenica 5 giugno, dove abbiamo voluto realizzare uno dei tre playground installati sul territorio cittadino, oppure di parco Brayda dove abbiamo posizionato una vera e propria palestra. Perché riteniamo che lo sport sia una buona pratica non solo fisica, ma anche sociale”.

La Giornata Nazionale dello Sport, diretta dal Coni e patrocinata per Francavilla Fontana dal Presidente del Consiglio Comunale, è stata istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2003 e si svolge contemporaneamente su tutto il territorio italiano.

“Da presidente – prosegue il presidente Domenico Attanasi – ho più volte portato in Consiglio Comunale i protagonisti dello sport francavillese. Con questa Giornata facciamo un passo ulteriore perché valorizziamo l’operato delle associazioni e delle società sportive che ogni giorno lavorano per l’inclusione, il benessere fisico e sociale. Prossimamente conferirò ad ognuna di queste realtà un riconoscimento pubblico per il loro impegno quotidiano”.

La Villa Comunale in questa prima domenica di giugno si trasformerà in un grande palcoscenico che ospiterà atletica, danza, arti marziali, sport di squadra e sport individuali, tracciando un panorama di quella che è l’attività agonistica e amatoriale nella Città degli Imperiali.

“Ringrazio le realtà sportive che hanno aderito all’iniziativa. Domenica 5 giugno – conclude l’Assessora allo sport Maria Angelotti – atleti, tecnici e dirigenti delle di diverse discipline metteranno a disposizione della cittadinanza le loro competenze per un open day che darà a tutti la possibilità di misurarsi e scoprire i diversi sport che si svolgono in Città.”