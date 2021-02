Taekwondo: il maestro Campanella confermato consigliere federale

Francesco Campanella rivestirà il ruolo di consigliere regionale insegnante tecnici della Fita-Puglia per il quadriennio olimpico 2021-2024

Il maestro brindisino Francesco Campanella è stato eletto per il quinto quadriennio olimpico 2021-2024 consecutivo come consigliere regionale insegnante tecnici della Fita-Puglia (taekwondo. Questo l'esito delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della federazione che si sono svolte ieri (domenica 21 febbraio) presso l'Unahotels Regina, a Bari. Il Consiglio è così composto: presidente, Martino Montanaro; consigliere, Prete Mino; consigliere, Fumarola Martino; consigliere insegnante tecnici, Campanella Francesco; Consigliere atleti, Civino Caterina.