La Dinamo Basket Brindisi piazza il colpo: dalla Gold arriva il play Salerno

Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare l’accordo per la stagione 2020/2021 con l’atleta Gianluca Salerno, playmaker di 180 cm per 90 kg. Nato l’8 novembre 1993 a Taranto, a soli 17 anni disputa il suo primo campionato di Serie C regionale con la Libertas Taranto. Riconfermato in prima squadra anche per l’anno successivo, migliora la sua media realizzativa e nel 2011/2012 si trasferisce al Valentino Castellaneta, sempre in C regionale. Nella stagione seguente, l’importante passaggio al Cus Jonico, in DNC. Nel 2013/2014 l’impegno e gli sforzi vengono ripagati con la conferma nella squadra che partecipa al campionato di Divisione Nazionale B, registrando 8 punti di media in 26 partite (high 19 pt.). Ultimo capitolo in maglia jonica nel campionato di B Nazionale dove registra 6,1 punti di media in 23 gare (high 18 pt.).

Nel 2015/2016 il ritorno al Valentino Castellaneta in C Silver, dove mette in mostra tutte le qualità tecniche affinate nelle importanti esperienze precedenti: in 16 partite realizza 15,3 punti di media (high 24 pt.). Dopo la pausa natalizia, la nuova avventura con il Santa Rita Taranto per aiutare la squadra jonica a conquistare la Serie C. Il suo contributo sarà notevole con oltre 15 punti di media nelle 17 gare disputate, con un esordio monstre da ben 43 punti a referto nella vittoria contro Mesagne. Saranno altri tre i campionati disputati nelle stagioni successive con il S. Rita a circa 13 punti di media, conquistando la promozione in C Silver da protagonista, per poi far parte del roster che nel 2018-2019 ottenne l’accesso ai playoff per la C Gold.

Nella stagione appena conclusa, il ritorno al Cus Jonico, formazione protagonista in Serie C Gold con il terzo posto in classifica occupato, prima dell’interruzione a causa del Covid. Per Salerno 6 punti di media, simbolo della grande capacità che lo contraddistingue di mettere sapientemente in ritmo i suoi compagni grazie a straordinari assist e visione di gioco. Queste le parole di Gianluca Salerno, neo-acquisto biancazzurro: “Sono molto contento di intraprendere questa nuova avventura con la Dinamo Basket Brindisi, una società con cui negli ultimi anni ci siamo affrontanti spesso e sempre in sfide avvincenti. Finalmente potremo affrontarle insieme! Non vedo l’ora di iniziare dopo lo stop forzato della passata stagione, nella parte più bella del campionato. Sono convinto che potremmo toglierci soddisfazioni importanti e di poter vincere insieme! Ci vediamo a Brindisi!” La Dinamo Basket Brindisi ringrazia sentitamente Ethics Agenzia, in particolare l’agente Vincenzo Di Biaso, per la gentile e preziosa collaborazione durante la trattativa