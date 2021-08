Brindisi Fc: altri quattro giocatori a disposizione di mister Chianese

BRINDISI - Altri quattro giocatori a disposizione di mister Mauro Chianese, allenatore del Brindisi Fc, in vista del ritiro pre campionato in programma a Campitello Matese. Si tratta di: Mattia Romito, attaccante classe 2003, che nelle passate stagioni ha vestito le maglie della Puteolana e della Paganese under 15; Christian Bocchetti, difensore classe 2002, che nelle passate stagioni ha vestito le maglie di Avellino U19, Casertana e Benevento U17; Nicola Garofalo, attaccante classe 2002, che nelle passate stagioni ha vestito la maglia del Benevento U19 e U17; Hassen Rekik, centrocampista tunisino classe 98, che nelle passate stagioni ha vestito le maglie del Savoia, Gladiator, Ercolanese e Agropoli.