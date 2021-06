Giornata nazionale dello Sport: gli appuntamenti nel Brindisino

BRINDISI - Domenica 6 giugno la si svolgerà la Gionata Nazionale dello Sport. Manifestazioni in provincia di Brindisi d’intesa con le Amministrazioni Comunali.

"Mai come quest'anno l'impegno del Coni tramite i Comitati regionali e gli Organismi sportivi territoriali, le Fsn, le Dsa, gli Eps e gli Eell, si rivela importante per promuovere il messaggio di quanto lo sport sia fondamentale per la ripartenza del Paese a fianco delle tante Asd/Ssd che stanno vivendo un periodo di grandissima difficoltà". Si legge in una nota del Coni

"La celebrazione della Gns21 sul nostro territorio provinciale nelle diverse forme “a mosaico”, saranno nel pieno rispetto della sicurezza e delle linee guida per il contenimento del virus, attualmente in vigore, rappresenterà anche un saluto simbolico per gli atleti dell'Italia Team che si preparano a partire per l'Olimpiade di Tokyo 2020".

Brindisi

Asd Mfr Made For Runners (Csi-Fidal) in collaborazione con le Asd Casale Volley 3 Br, pol. Bozzano Basket, Atletica Amatori Br, My Personal Lab.

Presso il Cag (Centro di aggregazione giovanile) di via Torretta dalle ore 09 alle ore 12.30 manifestazione “1^ Corsa Campestre Città di Brindisi" e attività motoria di base.

Asd Virtus e Asd Assi BrindisI (Fip), Palestra Amilacare Oddo - ore 09.30: manifestazione di basket giovanile intitolata #Ri-partireinsieme

Carovigno

Asd Cs E. Tagliente (Uisp), presso Centro sportivo Tagliente, via delle Rimembranze, manifestazione promozionale di calcio e calcetto

Poligono di tiro, Uits ore 9 via Serranova: dimostrazione di tiro a volo

Ceglie Messapica

Circolo Tennis Ceglie (Fit) ore 18 presso Villa Comunale Cento Pini quadrangolare di esibizione di tennis

Francavilla Fontana

Asd "Centro Studi Karate Shotokan (Csen) dalle ore 9 alle ore 12.30, 1° I.C. plesso “Falcone e Borsellino” -Via Zullino, dimostrazioni promozionali di Karate

Ostuni

Csi Comitato di Ostuni ore 08.30, Zona Marina di Ostuni - Plogging e Bike plogging: ore 8.30 Campo Sportivo Laveneziana Fitness per tutti; ore 15.30 Sms "O. Barnaba" Tornei di basket