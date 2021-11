“Giornate dello sport paralimpico-Insieme si può”: a Brindisi la tappa finale

BRINDISI - Venerdì 26 novembre 2021 dalle ore 9, presso il parco Cesare Braico in via Appia, si svolgerà la tappa finale del tour regionale delle sei “Giornate dello sport paralimpico-Insieme si può” che rientra nel progetto “Scuola, Sport e Disabilità”, promosso e realizzato dalla Regione Puglia, dal Comitato Italiano Paralimpico Puglia, dall'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e dall'Università di Foggia, con il patrocinio del Comune di Brindisi.

Martedì 23 novembre alle ore 11, presso la sala Guadalupi di Palazzo di città, si terrà la conferenza stampa dove sarà illustrato il programma della “Giornata dello Sport Paralimpico - Insieme si può” che si terrà il prossimo 26 novembre.

Testimonial dell’evento l’atleta paralimpica brindisina Fabiola Spalluto campionessa italiana di para powerlifting. Saranno presenti gli studenti delle scuole di Brindisi e provincia a cui verranno mostrati gli sport paralimpici, con possibilità di sperimentare gli stessi in loco: tennis da tavolo, badminton, atletica leggera, pesistica, ciclismo, calcio balilla paralimpico, pararowing, calcio in carrozzina, basket in carrozzina, tennis in carrozzina, showdown e tiro con l’arco.

Programma del 26 novembre: ore 8.45 Arrivo delle scolaresche; ore 9 cerimonia apertura, con saluto autorità e inizio attività dimostrativa di diverse discipline Paralimpiche coinvolgendo attivamente il pubblico facendo provare le varie discipline paralimpiche; ore 12.30 Chiusura manifestazione e consegna targhe.