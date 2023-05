Grande successo per la seconda tappa del Campionato regionale di Cross-country e Country-derby

CISTERNINO - Ieri, domenica 14 maggio, si è svolta la seconda tappa del campionato regionale di cross-country e country-derby della Fitertrec-Ante presso la Asd Red Water di Cisternino nella splendida Valle d'Itria. Anche questa tappa è stata un vero successo.

I partecipanti sono stati 138 provenienti da 7 centri ippici della Puglia: il centro ospitante Red Water, TogetheR , La Tumara, Le Camporelle, Fanò, Un cavallo per amico e L&B, che si sono sfidati nelle varie categorie, dalle ludiche fino alla C90 di country-derby e alla F di regolarità di cross-country. Tanti vincenti e nessun perdente, in un ambiente molto conviviale e amichevole, anche con i presidenti di giuria e giudici provenienti da fuori regione: la dott.ssa Daniela Bernard, giudice nazionale di cross-country e il dott. Domenico Manzione, giudice nazionale di cross-country, country-derby e di stile. In questa seconda tappa anche qualche novità, soprattutto del country-derby, visto che il tempo non è stato poi così clemente e mettendo al primo posto la sicurezza di bambini e ragazzi si è deciso di effettuare tutte le categorie di country-derby indoor, cambiando tutti i percorsi e aumentandone le difficoltà, fino a svolgere la categoria C90 in due manches, che ha riportato veramente un notevole interesse nei partecipanti e anche nel pubblico che ha aspettato la fine di tutte le categorie per andar via.

Veramente tanta roba, tanta gente, tanti partenti, che si sono dati appuntamento per 11 giugno per la terza tappa di campionato. Il centro ospitante , nella persona del Presidente Claudia Ridolfi e della sua famiglia ringrazia tutti coloro i quali siano intervenuti in questa splendida giornata: cavalieri, genitori , istruttori e tecnici. Grazie al comune di Cisternino per aver patrocinato l'evento e per aver creduto in noi e soprattutto grazie agli sponsor che hanno reso possibile tutto questo: l'agenzia Gabetti di Ostuni, Emmeti di Cisternino, Ovs kids di Ostuni, Giokids di Ostuni, Pinto &Co e Selleria Quaranta di Lecce, Galtieri mangimificio, sperando di non aver dimenticato nessuno. Infinitamente grazie a tutti.