Happy Casa: Covid alle spalle, coach Vitucci di nuovo sul parquet

BRINDISI – Frank Vitucci di nuovo sul parquet. Il coach della Happy Casa Brindisi si è ripreso dal Covid e stamattina (sabato 1 maggio) è tornato al PalaPentassuglia, esibendosi in una serie di tiri dalla lunetta. Lo testimonia un video pubblicato dal tecnico sul suo profilo Instagram. Il tecnico veneto aveva contratto il virus tre settimane fa, prima della gara contro l’Olimpia Milano. Fu l’inizio della serie di contagi che hanno toccato il picco la scorsa settimana, quando nello spogliatoio si sono registrati 13 casi, fra giocatori e componenti dello staff tecnico. La speranza è quella di riuscire a recuperare quanti più elementi possibile in vista dell’impegno contro Sassari in programma mercoledì prossimo (5 maggio, ore 20:30), valevole per la 23esime giornata. Sarà il primo appuntamento di un trittico che proseguirà venerdì 4 maggio (ore 20:30) con la trasferta in casa di Trento e si concluderà lunedì 10 maggio, con la sfida casalinga contro Varese, per l’ultima giornata della regular season. Tre giorni dopo (giovedì 13 maggio) inizieranno i playoff.