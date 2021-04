Happy Casa, altri positivi al Covid nel gruppo squadra

BRINDISI - A seguito dei test molecolari effettuati lunedì mattina (19 aprile 2021), la New Basket Brindisi conferma la sussistenza di casi di positività all'interno del gruppo squadra. "La situazione - spiegano dalla società in un comunicato - verrà monitorata costantemente seguendo i protocolli vigenti. Contestualmente, informano che alcuni componenti sono risultati negativi all'esito degli ultimi test e potranno riprendere le attività di prima squadra in linea con le procedure previste".

Fra i nuovi positivi figura il nome di Zanelli, che domenica, costretto a saltare l'impegno contro Cremona, ha accusato qualche linea di febbre. Dopo gli esiti contraddittori (positivo il primo, negativo il secondo) dei tamponi cui il capitano è stato sottoposto domenica, ieri il terzo test ha dato, purtroppo, esito positivo. In settimana verranno effettuati tamponi di controllo anche nei confronti di coach Vitucci, Perkins e Thompson, la cui positività è stata accertata due settimane fa, nella speranza che si possano negativizzare in vista dell'impegno contro Trento in programma domenica prossima (ore 20.30).