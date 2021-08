Happy Casa, accordo raggiunto con la guardia argentina, Lucio Redivo

BRINDISI – L’atleta Lucio Redivo ha sottoscritto un contratto a tempo determinato con la Happy Casa Brindisi con opzione di prolungamento a favore del club. Guardia argentina con cittadinanza italiana, nato a Bahia Blanca il 14/02/1994, è reduce dalla prima stagione in Italia, a Casale Monferrato, conclusa alla media di oltre 21 punti a partita, 4 assist e 3.5 rimbalzi impreziosita dai 43 punti – high stagionale vs Rieti – e il buzzer beater nel derby piemontese con Tortona. Cresciuto nel Weber Estudiantes Bahia Blanca, accumulando esperienza prima in Spagna a Bilbao e Lugo (2017-19) e poi in Messico (2019/20), arricchisce il suo palmares con la Nazionale Argentina. Medaglia d’argento alla Fiba Americup 2017, oro ai giochi Panamericani 2019 e argento ai Mondiali 2019 in Cina con la canotta Albiceleste. Redivo raggiungerà Brindisi nelle prossime ore per sostenere le visite mediche e aggregarsi al gruppo