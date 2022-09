La Happy Casa vestirà, ancora, adidas: rinnovata la partnership

BRINDISI - La Happy Casa Brindisi comunica il rinnovo di partnership con adidas, fornitore tecnico anche per le prossime stagioni sportive. Il prosieguo di una collaborazione nata quattro anni fa e proseguita di stagione in stagione con particolare orgoglio per la società biancoazzurra. L’azienda fornirà materiale da gioco, d’allenamento e di rappresentanza sia per la prima squadra che per il settore giovanile, fino ai più piccoli del minibasket e babybasket.

Una sinergia a 360° che ha visto protagonisti i marchi adidas e Nbb in campo nazionale e internazionale, raggiugendo record storici per il basket brindisino. È possibile acquistare e personalizzare tutti i prodotti presso il New Basket Store di Corso Garibaldi e online sulla piattaforma e-commerce: www.shop.newbasketbrindisi.it. Happy Casa Brindisi continuerà a vestire abbigliamento tecnico adidas.