Happy casa Brindisi, arriva un altro rinnovo di partnership

BRINDISI – Dopo il rinnovo di partnership di ieri (17 settembre) con Business Center, Happy Casa Brindisi ha annunciato oggi quello con l’azienda Distante Elettrodomestici - Expert, fornitore ufficiale anche per la prossima stagione sportiva. “Il gruppo Distante – si legge in un comunicato della società sportiva – opera nel settore degli elettrodomestici dal 1963 e attualmente è presente nelle province di Brindisi e Lecce con tre punti vendita nelle città di Mesagne, Lecce e Gallipoli svolgendo importanti attività di import/export.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Siamo lieti ed onorati di aver rinnovato anche per questo anno la nostra collaborazione con la Happy Casa Brindisi – dichiara l’amministratore unico dell'azienda Fernando Distante – fiore all’occhiello del basket nazionale. Riteniamo che i valori positivi trasmessi dallo sport si sposino pienamente con i valori che trasmettiamo a tutti i nostri collaborati. La nostra società è in continua crescita proprio come la Happy Casa Brindisi che anno dopo anno, consolida i risultati ottenuti puntando a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel Basket che conta”.