Happy Casa Brindisi, annunciato un altro rinnovo di partnership

La Happy Casa Brindisi annuncia il rinnovo di partnership con "Paparella Logistica" silver sponsor anche per la prossima stagione sportiva. "Società in costante crescita tra i fornitori di servizi logistici in Italia - si legge in un cominicato della New Basket - da configurarsi oggi tra i primi mille, è una realtà consolidata nata nell’immediato dopoguerra per il commercio all’ingrosso di vini, prodotti del suolo e autotrasporto per conto terzi. La pluriennale e consolidata esperienza in diversi ambiti e settori di business nell’industria civile e militare, unitamente a un elevato livello di servizio, ha consentito all’azienda di vantare un parco clienti di primissimo piano in termini di immagine e volume d’affari. La società - prosegue il comunicato - è in grado di offrire una gamma completa e diversificata di servizi in tutto il mondo, (trasporti oversize, container, espressi, piattaforme logistiche e depositi doganali) con un elevato grado di expertice nei trasporti ad alta specializzazione come il trasporto di merci pericolose (rifiuti, esplosivi o radioattivi)".

