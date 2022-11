Happy Casa e Cantine Due Palme: accordo rinnovato, è Silver sponsor anche per il 2022/23

BRINDISI - Happy Casa Brindisi è lieta di comunicare il rinnovo della sponsorizzazione con 'Cantine Due Palme', storico partner biancoazzurro, Silver sponsor per la stagione sportiva 2022/2023. L'azienda vinicola di Cellino San Marco è tra le eccellenze pugliesi, nazionali ed internazionali nel proprio settore e rinforza un legame nel corso degli anni con la società biancazzurra con la stessa passione di sempre ed entusiasmo reciproco. Quella di Due Palme è la storia di un sogno, la visione di un uomo del sud legatissimo alle sue origini, l’enologo Angelo Maci e della sua famiglia con la terza generazione di vignaioli, che ha ereditato la cantina di famiglia e che ha investito passione e amore nella sua terra.

“Il rinnovo della partnership con Le Cantine due Palme è la continuazione di un progetto condiviso, ripreso anni fa, di “camminare” uno al fianco dell’altro verso grandi traguardi e obiettivi comuni - dichiara il direttore commerciale della Nbb Andrea Fanigliulo - Posso e dobbiamo solo dire grazie alla famiglia Maci per l’impegno preso anche in questa stagione, dal fondatore Angelo, al presidente Melissa, alla sorella Antonella e alla direttrice commerciale Italia di Cantine due Palme Antonella Di Fazio, appassionata al basket da tantissimi anni. A loro mi e ci lega una profonda stima reciproca e un grande amicizia che dura da tempo e che ci permette di continuare a proseguire questa grande avventura sportiva, uno al fianco dell’altro”.

“Nonostante la grande crisi economica e finanziaria che stiamo vivendo a livello mondiale con le problematiche legate ai costi delle materie prime e all’import-export, il nostro spirito positivo e propositivo non ci ha mai abbandonato - queste le parole della direttrice commerciale Antonella Di Fazio - Cerchiamo sempre con ottimismo di guardare avanti e abbiamo terminato da poco una vendemmia straordinaria per la qualità delle uve. Una fiducia indiscussa da parte dei nostri soci che continuano a credere nel nostro operato. La Due Palme è una grande squadra e a maggior ragione ha pensato bene di rinnovare anche per questa stagione la partnership con la New Basket Brindisi, splendida e virtuosa società del presidente Marino. Crediamo fortemente alla valorizzazione del territorio con le sue eccellenze e anche in questa entusiasmante e importante stagione sportiva che ci vede protagonisti in Italia e in Europa, non potevamo non essere al fianco della nostra squadra del cuore…perché da sempre, nella sua storia, Due Palme fa rima con Basket”.

Le Cantine Due Palme aspettano tifosi, abbonati e member biancazzurri per degustazioni e acquisto dei loro vini, nello show room sito a Cellino San Marco, in via San Pietro Vernotico 144, tutti i giorni dal lunedì al sabato con promozioni e offerte dedicate.