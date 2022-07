Happy Casa, l'esterno estone Joonas Riismaa firma un pluriennale

BRINDISI – Happy Casa Brindisi comunica di aver sottoscritto un accordo pluriennale con l’atleta Joonas Riismaa, esterno estone di formazione italiana. Classe 2002, ha acquisito la formazione italiana distinguendosi fra gli juniores della Mens Sana Siena e Pistoia Basket Academy. È proprio a Pistoia che compie il salto in prima squadra, protagonista nelle ultime due stagioni sportive in Legadue. Nel 2021 vince la Supercoppa A2 alla media di 11 punti e 5.3 rimbalzi e nell’annata appena conclusa con la gara 5 della semifinale playoff, conferma la doppia cifra realizzativa in 25 minuti di media a partita. Prestazioni che gli valgono la chiamata della Nazionale maggiore, esordendo a febbraio con l’Estonia in un match ufficiale per le Qualificazioni World Cup 2023, dopo aver partecipato ai campionati europei nelle leve Under 16, 18 e 20.