Happy Casa Brindisi, ecco tutti i numeri di maglia per la stagione 2021/2022

BRINDISI - Tra conferme e volti nuovi la stagione sportiva della Happy Casa Brindisi comincia, giorno dopo giorno, a prendere sempre più forma. In queste ore il team biancoazzurro è al lavoro in palestra per completare la seconda settimana di preparazione fisico-atletica sotto la guida del preparatore Marco Sist e dello staff tecnico della prima squadra. I primi appuntamenti del precampionato sono previsti la prossima settimana: il 3 settembre a Bologna per il ‘Memorial Porelli’ contro la Virtus e il 5 settembre a Cavallino-Treporti con Pesaro.

Questa è la numerazione scelta dai giocatori biancoazzurri per l’annata sportiva 2021/2022: #0 – Myles Carter; #1 – Nathan Adrian; #3 – Josh Perkins; #6 – Alessandro Zanelli; #9 – Riccardo Visconti; #10 – Raphael Gaspardo; #11 – Scott Ulaneo; #12 – Lucio Redivo; #15– Wes Clark; #17 – Alessandro Guido; #21– Jeremy Chappell; #22 – Mattia Udom; #33 – Nick Perkins.