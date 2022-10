Happy Casa, contro Germani Brescia per superare l’esame di maturità

BRINDISI - La classifica, con soli 2 punti ottenuti nella vittoria casalinga contro Napoli non rende merito ad Happy Casa Brindisi, tanto da far dichiarare giustamente al presidente Nando Marino che “con 10 secondi in meno (gli ultimi 8 di Verona ed i 2 finali di Milano), la squadra sarebbe ora prima in classifica”. Ma ci sono sconfitte utili che segnano un grado di maturazione della squadra come quelle di Verona e Milano e dovrebbe servire ad Happy Casa per fare passi in avanti rispetto ad un programma che prevede l’avvicinamento alla migliore condizione fisica e di forma, ma soprattutto verso il miglioramento della fase difensiva, apparsa finora la più lacunosa, quella che ha presentato maggiori difficoltà in un roster completamente rivoluzione ed in fase di assestamento.

Dall’Olanda con furore

La straordinaria vittoria ottenuta nella competizione Fiba Europe Cup, in Olanda sul campo del Groningen conseguita con un margine di 22 punti di vantaggio (65-87), tuttavia, poi, dovrebbe restituire al campionato una squadra decisamente più motivata che ora sembra aver acquistato in autostima ed in sicurezza, che dovrebbe avere assimilato maggiore cognizione dei propri mezzi. Da questa partita contro Germani Brescia ci si attende, perciò, da Happy Casa una conferma dei progressi dimostrati sia dai singoli e dal gruppo, che è apparsa migliorata anche in difesa, anche se ancora alla ricerca della migliore formula e dei meccanismi indispensabili per poter costruire una squadra secondo gli obiettivi di coach Vitucci e del suo staff. La vittoria conquistata in Olanda, infatti, non è un episodio isolato perché ha fatto seguito alla eccellente prestazione, contro Olimpia Milano, pur persa negli ultimi 2 secondi di gara con il tiro da 3 punti di Devon Hall, ed alla immeritata sconfitta di Verona, anche questa maturata negli ultimi secondi di gara.

La conferma della crescita per una nuova vittoria

Ora Happy Casa deve mettere a frutto la crescita dimostrata nelle ultime competizioni puntando decisamente a vincere la partita contro Germani Brescia di coach Alessandro Magro. In particolare c’è da registrare ancora la fase difensiva in un progetto in cui Nick Perkins tarda ad inserirsi con più efficacia ed autorità, mentre attorno a lui sono cresciuti e stanno offrendo un rendimento in continuo progresso Junior Etou, Andrea Mezzanotte, Joonas Riismaa e Jordan Bayehe, in un reparto che può contare sulla esperienza di Jason Burnell. E’ atteso alla prova contro Brescia Marquise Reed, protagonista a Milano, contro l’Olimpia, ed in Olando contro Groningen, perché le sue penetrazioni spacca-difese e la rapidità in attacco sono armi essenziali nel dispositivo di attacco e nel progetto partita di coach Vitucci. Come di consueto l’allenatore brindisino potrà contare sull’ottimo apporto di Bruno Mascolo che si alternerà nel ruolo di play con Ky Bowman che coach Vitucci impiegherà anche in posizione di guardia. Bowman sarà della partita essendosi allenato regolarmente con i compagni di squadra. Nella formazione della Germani Brescia mancherà Tommy Laquintana, infortunatosi nell’ultima partita vinta contro Scafati (82-81 dopo un tempo supplementare), ma coach Alessandro Magro potrà contare su Amedeo Della Valle in splendida forma e protagonista della vittoria contro Scafati, con 20 punti realizzati, accanto a Tai Odiase, John Petruccelli (19 punti) in una squadra che può fare ancora affidamento sull’esperienza di David Moss.

Happy Casa Brindisi-Germani Brescia: appuntamento al PalaPentassuglia

Happy Casa ritorna al PalaPentassuglia per l’incontro con Germani Brescia. Si gioca con inizio alle ore 17 domani, domenica 23 ottobre e la direzione di gara sarà affidata a Michele Rossi di Anghiari (Ar), in qualità di primo arbitro, e con la collaborazione di Mark Bartoli di Trieste e Sergio Noce di Latina. Al “tavolo” Giuseppina Rendinelli di Foggia (segnapunti), Rosa Melucci di Taranto

(cronometrista) e Fabiola Monaco di Brindisi (24 secondi). La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports con inizio alle ore 17. La radiocronaca della partita sarà trasmessa dal canale radiofonico Ciccio Riccio in diretta dal PalaPentassuglia ed affidata alla conduzione della giornalista Lilly Mazzone con il commento tecnico di coach Tonino Bray.