Happy Casa Brindisi: presentata la nuova divisa

BRINDISI - Questo pomeriggio, presso la sala stampa ‘Antonio Corlianò’ del PalaPentassuglia, è stata svelata la nuova divisa gara che la Happy Casa Brindisi indosserà nella stagione 2020/2021 di Lega A.

“Se oggi siamo qui, pronti a ripartire – spiega il presidente Fernando Marino – è merito di tutti questi amici, soci, partner fedeli e new entry al mio fianco. Sono stati mesi difficili e abbiamo compiuto grandi sforzi per affrontare ‘la stagione della stella’: quella che consacrerebbe la decima partecipazione consecutiva in Serie A. Potete definirci folli, incoscienti o appassionati ma non potevamo esimerci dall’allestimento di un roster importante. Non vogliamo fermarci qui ed è per questo che faccio un appello accorato all’amministrazione comunale per sensibilizzare gruppi di caratura internazionale presenti nel nostro territorio. Un loro supporto sarebbe linfa vitale. Questa – conclude il presidente – non è la squadra di soli noi soci e sponsor; bensì della città, della Regione Puglia e del Sud Italia”.

Una divisa prodotta da Adidas, al terzo anno da fornitore tecnico della Happy Casa. Numerosi i partner biancoazzurri che hanno aderito, confermato e introdotto con forza ed entusiasmo il proprio supporto a sostegno del team pugliese.

Sul fronte maglia sono presenti i loghi di Happy Casa, Temporary e Lavorint, Primiceri, Ecotecnica, Puglia Village, Canale 85, Antenna Sud e adidas; sul retro maglia Soavegel, A2A e Zanzar System. Sul pantaloncino gara Happy Casa, Banca Popolare Pugliese, Business Center, Fael Security e adidas.

Alla presenza di dirigenti, soci e partner, sono stati introdotti i temi della nuova stagione sportiva alle porte. A prendere la parola è coach Frank Vitucci: “Ripartiamo con grande entusiasmo e voglia di far bene con una squadra quasi completamente rinnovata ma che abbiamo cercato di formare con la massima oculatezza, centellinando le risorse a disposizione. Vogliamo vivere momenti di coinvolgimento emotivo, così come già avvenuto in questi ultimi anni. Brindisi lo merita – chiosa l’allenatore biancoazzurro – i nostri tifosi lo meritano”.

A svelare la nuova divisa gara per il massimo campionato italiano 2020/2021, il neo capitano Alessandro Zanelli. “Inutile nasconderlo, per me questa è una grandissima emozione e allo stesso tempo una grande responsabilità. Per tutti questi mesi di stop ho sentito il grande calore della nostra gente, vogliosa più che mai di riprendere a seguirci in tutta Italia. Siamo carichissimi, stiamo lavorando bene e sono convinto che domenica faremo una buona partita. Non vediamo l’ora di scendere in campo”.

Esordio in campionato domenica sera in casa della Reyer Venezia alle ore 20:45 in diretta su RaiSport ed Eurosport Player.

