Happy Casa: Harrison recuperato, ma difficile la presenza a Treviso

Arrivano buone notizie dall’”infermeria” della Happy Casa Brindisi. D’Angelo Harrison raggiungerà la squadra che è rimasta al nord in vista della prossima partita di Treviso, per riprendere la preparazione sotto la guida dello staff tecnico e affidato a Marco Sist per il recupero. Difficile, tuttavia, la presenza di Harrison contro Treviso mentre coach Vitucci si propone di averlo a disposizione nella partita contro Trieste in programma venerdì 12 febbraio nella Finale Eight di Milano. Migliorano anche le condizioni di Derek Willis che rimesso in piedi potrà sottoporsi alla risonanza magnetica per stabilire l’entità dell’infortunio