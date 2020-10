Happy Casa Brindisi, rinnovata partnership con EURimpianti Srl

BRINDISI - Happy Casa Brindisi comunica di aver rinnovato la partnership con EURimpianti Srl, azienda che ha sede nella zona industriale di Erchie, Brindisi, nuovo Silver Sponsor per la stagione sportiva 2020/21.

EURimpianti Srl svolge con successo da oltre 15 anni l’attività nel settore delle blocchiere, splittatrici, burattatrici, degli impianti di automazione per manufatti in cemento e degli impianti di dosaggio, nonché nella costruzione di tutti i modelli di stampi richiesti dal cliente per la produzione di manufatti in cemento.

Grazie alla continua innovazione e allo sviluppo tecnologico l’azienda è in grado di realizzare impianti e prodotti finiti di altissima qualità.

Progettazione, realizzazione, montaggio, addestramento e supporto sono garantiti durante la produzione, mediante l’intervento di tecnici competenti.

Il commento del direttore Commerciale Andrea Fanigliulo: “Accolgo con grande gioia ed entusiasmo l’avvenuto accordo con un’azienda che, nonostante lavori prettamente all’estero, ha deciso di investire risorse importanti sul territorio locale e sulla prima realtà cestistica del Sud Italia quale la Happy Casa Brindisi. L’invito a sensibilizzare le aziende e realtà pugliesi, fatto dal presidente Marino in conferenza stampa, è stato recepito e sposato in toto da EURimpianti anche per la prossima stagione sportiva”.

EURimpianti Srl conferma e rilancia il proprio supporto al progetto cestistico sportivo della Happy Casa Brindisi, al nono anno consecutivo nella massima serie di pallacanestro italiana.