Happy Casa a Trieste per volare in semifinale nei play off scudetto

BRINDISI - C’è un altro dato storico da scrivere in questa straordinaria stagione agonistica in cui in ogni giornata Happy Casa inventa e aggiorna una nuova pagina. Vincendo a Trieste in Gara Tre la squadra di coach Vitucci, infatti, può raggiungere il primo passaggio alla fase semifinale dei play off scudetto della storia del basket brindisino, mai così in alto e così apprezzato e rispettato a livello nazionale. Nelle prime due partite dei play off Happy Casa ha dominato gli avversari di Allianz Trieste vincendo 2 a 0 con relativa facilità, nonostante i dubbi e le perplessità della vigilia sulla tenuta fisica ed atletica della squadra reduce dalla sosta obbligata e per i temuti strascichi della pandemia che ha colpito tutti i giocatori e lo staff tecnico. La squadra ha risposto positivamente alla richiesta di un test-verità sulle condizioni fisiche e atletiche disputando una partita eccellente che ora lascia ben sperare anche per la trasferta di Trieste, dove la squadra di coach Dalmasson vorrà certamente vincere per tentare di rientrare in gioco.

Una vittoria per chiudere i conti

Coach Vitucci chiede la stessa tenuta difensiva e la stessa umiltà che la squadra ha messo in mostra nelle prime due gare di play off, requisiti che sono stati alla base delle prime prestazioni positive della squadra. La buona difesa e la migliore predisposizione nella lotta ai rimbalzi deve consentire ad Happy Casa di giocare anche a Trieste il basket che più predilige, di muoversi in campo aperto e azionare il contropiede che spesso viene concluso in modo spettacolare da Derek Willis e Darius Thompson, incontenibili in attacco.

Harrison- Bostic: "rotazioni" eccellenti

E a Trieste ci sarà ancora bisogno della riconosciuta abilità di coach Vitucci nella gestione delle rotazioni che mai come in questa fase diventano determinanti per bilanciare le forze della squadra in campo, costretta a giocare una lunga serie di partite, senza soste. E la possibile vittoria in Gara Tre di Trieste passa ancora una volta dalla migliore scelta dell'impiego di D'Angelo Harrison e Josh Bostic che coach Vitucci sta gestendo in modo eccellente, rendendoli compatibili e alternandoli in relazione all’andamento della partita e al loro rendimento. La squadra farà leva sulla buona condizione di forma di Nick Perkins e Derek Willis sotto i tabelloni, e di Raphael Gaspardo avviato al migliore rendimento, con Alessandro Zanelli, Mattia Udom, e Riccardo Visconti pronti a garantire il loro impegno con prestazioni cresciute di livello in queste ultime partite. Coach Vitucci dovrà ancora da scegliere fra Ousman Krubally apparso ancora in ritardo di condizione dopo la quarantena, e James Bell già pronto a dare il suo contributo.

Le due formazioni

Roster dell'Allianz Trieste: Andrea Coronica (ala), Devonte Upson (centro), Juan Manuel Fernandez (play), Andrea Arnaldo (guardia), Tommaso Laquintana (play), Marcos Delia (centro), Myke Henry (ala), Matteo Da Ros (ala), Andrejs Grazulis (ala), Milton Doyle (guardia), Davide Alviti (ala)

Roster Happy Casa: Joshia Bostic (guardia/ala), Ousman Krubally (centro), Alessandro Zanelli (play), D'Angelo Harrison (guardia), Riccardo Visconti (guardia), Raphael Gaspardo (ala), Darius Thompson (play), Riccardo Cattapan (centro), Alessandro Guido (play/guardia), Mattia Udom (ala), Nick Perkins (centro), Derek Willis (ala)

Carmelo Paternicò guida la "terna"

Gara Tre si gioca al PalaRubini-Alianz Dome di Trieste, lunedì 17 maggio, con inizio alle 19. La direzione di gara è affidata a Carmelo Paternicò, I° arbitro, che sarà coadiuvato da Alessandro Vicino e Alessandro Nicolini. La partita sarà trasmessa su Eurosport 2, canale 211 della piattaforma Sky, e su Eurosport Player, con radiocronaca diretta diffusa dagli studi di Ciccio Riccio, condotta da Lilly Mazzone con il commento tecnico di coach Tonino Bray.