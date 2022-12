‘Azienda Fratelli La Pietrà' match sponsor Brindisi-Venezia

BRINDISI - L’azienda agricola ‘Fratelli Lapietra’ sarà il match sponsor della partita di campionato tra la Happy Casa Brindisi e Umana Reyer Venezia, anticipo della nona giornata di campionato in programma domenica 4 dicembre al PalaPentassuglia alle ore 12. Un vero big match contro una delle squadre più attrezzate della Serie A in cui militano ex giocatori biancoazzurri come Riccardo Moraschini e Derek Willis che hanno scritto pagine importanti nella storia recente della Happy Casa Brindisi.

“Affronteremo un top team, uno dei più attrezzati in Italia – commenta coach Frank Vitucci – che ci richiederà un grande sforzo collettivo per tutto l’arco dei quaranta minuti. Ci proveremo, vogliamo dare una risposta convincente ai nostri tifosi ancora scottati dall’ultima prestazione casalinga molto negativa con Pesaro. Dovremo alzare il nostro livello di continuità, lucidità e attenzione davanti al nostro pubblico che sono sicuro ci aiuterà e trascinerà davanti a una squadra molto forte e profonda come la Reyer”.

L’importante incontro valido per la settima giornata di Legabasket Serie A sarà caratterizzato interamente dal marchio del Silver Sponsor biancoazzurro. A partire dalle ore 10:30, orario di apertura al pubblico dei cancelli del palasport, la sinergia tra la squadra biancoazzurra e il nostro partner proietterà i tifosi sugli spalti e i ragazzi sul parquet di gioco in un clima da vero big match. L’Azienda dei F.lì Lapietra è leader nel settore per la produzione di diverse tipologie di pomodori e cetrioli di altissima qualità. L'innovazione e l'uso delle più moderne tecniche di automazione delle fasi di coltivazione e produzione sono uno dei punti fondamentali del successo aziendale unite ad una forte attenzione nella gestione dei processi.

Situata a Monopoli, è costituita da serre altamente tecnologiche, che attraverso la connessione ad opportuni sensori, permettono la regolazione del micro-clima interno alle serre stesse, ottimizzandolo a seconda delle esigenze delle piante con la preservazione delle risorse naturali fino alla distribuzione di un prodotto che sia sostenibile sul piano ambientale. La partita sarà visibile in diretta dalle ore 12:00 su Eurosport 2, canale 211 Sky e palinsesto Dazn, su Eleven Sports e in diretta radiofonica sulle frequenze di Ciccio Riccio. Biglietti in vendita a partire da 24 euro al New Basket Store, online su Vivaticket e il giorno della partita al botteghino del palasport.