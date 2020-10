Happy Casa Brindisi inarrestabile: a Trieste quarta vittoria consecutiva

BRINDISI – La Happy Casa non si ferma più. La squadra di coach Vitucci ha espugnato anche Trieste (76-79), conquistando la quarta vittoria consecutiva. Anche all'Allianz Dome Brindisi ha dato una dimostrazione di grande maturità. Harrison & co hanno prevalso nel primo tempo (22-23 il primo quarto, 18-22 il secondo), hanno saputo contenere il ritorno di fiamma dell’Allianz Trieste nel terzo periodo (21-16) e infine si sono imposti nelle volata finale di una contesa sul filo dell’equilibrio. Harrison (18 punti) è sempre più a suo agio nei panni del leader. Hanno confermato tutto il loro valore anche Bell (16) e Perkins (15). Non male Willis, autore di 15 punti. E adesso la Happy Casa non pone limiti alla provvidenza. Seconda a pari punti (8) con Venezia, a due lunghezze dalla capolista Milano, la Stella del Sud è fra le protagoniste del massimo campionato.

Parte bene l’Allianz guidata dall’ispirato Juan Manuel Fernandez in cabina di regia (14-8) dopo i primi 5 minuti di gioco. Perkins sfrutta tutta la sua stazza nel duello contro l’argentino Delia mettendo a referto un pregevole 4/4 al tiro nel primo quarto. La prima tripla dopo sei tentativi effettuati dalla Happy Casa, firmata James Bell, regala il sorpasso 16-18. Alviti e Zanelli dalla lunga distanza ristabiliscono le distanza sul 22-25 dei primi 10 minuti. Si iscrive al tabellino Harrison con 7 punti consecutivi a inizio secondo periodo (28-34); risponde Trieste con la stessa moneta recuperando subito il gap di svantaggio con le iniziative personali di Laquintata e Da Ros. All’intervallo Happy Casa avanti di 5 lunghezze (40-45).

Perkins torna a trovare feeling con il canestro raggiungendo la doppia cifra di punti realizzati. Grazulis e Doyle tengono a contatto Trieste che dopo un lungo inseguimento mette la freccia con la tripla di Laquintana a inizio ultimo periodo (64-61). Il play italiano è on-fire e con 8 punti di fila propizia il break fino al 69-63. Bell risponde presente con due triple una dietro l’altra fondamentali per non far scappare l’Allianz. Harrison impatta a quota 71 ma le pulite triple di Willis e Thompson vengono respinte dal ferro certificando la serata storta della Happy Casa al tiro dalla lunga distanza. Il tiratore Alviti non sbaglia invece per il +5 a 2:30’ dalla fine. Harrison e Willis pareggiano nuovamente il punteggio e Perkins regala il +1 a 39 secondi dalla fine. Krubally oscura la visuale a Fernandez, Harrison non sbaglia dalla lunetta e l’ultimo tentativo di Trieste viene stoppato da Thompson. Happy Casa espugna Allianz Dome 76-79.

Causa rinvio ufficiale dell’esordio in Basketball Champions League, inizialmente previsto per mercoledì 28 ottobre, Happy Casa tornerà in campo domenica 1 novembre nel posticipo domenicale contro la Fortitudo Bologna. Palla a due ore 20:45 in diretta RaiSport.

Il tabellino

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE- HAPPY CASA BRINDISI: 76-79 (22-23, 40-45, 61-61, 76-79)

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE: Coronica ne, Mussini 2 (0/1 da 3), Upson 7 (3/4, 3 r.), Fernandez86 (4/8, 0/2, 2 r.), Arnaldo ne, Laquintana 10 (2/2, 2/4, 3 r.), Delia 13 (6/8, 6 r.), Da Ros 4 (2/3, 2 r.), Grazulis 12 (6/9, 0/3, 7 r.), Doyle 6 (3/4, 0/5, 1 r.), Alviti 14 (1/2, 4/7, 8 r.). All.: Dalmasson.

HAPPY CASA BRINDISI: Krubally 6 (1/1, 2 r.), Zanelli 3 (0/2, ½, 5 r.), Harrison 18 (3/6, 2/10, 4 r.), Visconti ne, Gaspardo 4 (2/3, 0/3, 3 r.), Thompson 7 (2/5, 1/5, 3 r.), Cattapan ne, Udom (0/1, 1 r.), Bell 15 (2/5, 3/10, 1 r.), Perkins 16 (7/11, 0/1, 6 r.), Willis 10 (3/8, 0/5, 14 r.), Guido ne. All.: Vitucci.

ARBITRI: Lorenzo BALDINI – Guido GIOVANNETTI – Marco VITA.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

NOTE - Tiri liberi: Trieste 4/9, Brindisi 18/21. Perc. tiro: Trieste 33/61 (6/21 da tre, ro 11, rd 30), Brindisi 27/78 (7/36 da tre, ro 26, rd 24).