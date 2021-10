Happy Casa Brindisi vs Cluj Napoca: come acquistare i biglietti

Come da comunicazione ufficiale del presidente Nando Marino, gli spettatori presenti ieri sera al PalaPentassuglia potranno richiedere un ingresso omaggio di equivalente valore per il match

BRINDISI - A partire da oggi, giovedì 7 ottobre, sarà possibile acquistare i tagliandi per assistere al match casalingo Bcl contro U-bt Cluj Napoca, squadra rumena vittoriosa alla prima giornata di regular season Bcl. La partita è in programma lunedì 18 ottobre al PalaPentassuglia con palla a due alle ore 20.30.

Come da comunicazione ufficiale del presidente Nando Marino, gli spettatori presenti ieri sera al PalaPentassuglia potranno richiedere un ingresso omaggio di equivalente valore per il match contro Cluj. È necessario recarsi al New Basket Store e consegnare il ticket d'acquisto al personale addetto.

Si ricorda che per l'accesso a manifestazioni sportive al chiuso è necessario mostrare all'ingresso del palasport il certificato verde 'Green Pass' preferibilmente in formato digitale (eccetto per gli under 12) e un documento d'identità valido.

Tickets in vendita

New Basket Store - Corso Garibaldi 29, (lun 17:00-20:30 | mar-sab 09:30-13:00 e 17:00-20:30)

online sul sito www.vivaticket.it

Qui di seguito i prezzi per la partita singola vs U-Bt Cluj Napoca (Rou):