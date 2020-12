Happy Casa, in fase di valutazione l'infortunio di Perkins

BRINDISI - E' in fase di valutazione l’infortunio subito dal pivot di Happy Casa, Nick Perkins quando mancavano 4 minuti alla fine della partita di Milano, contro l’Olimpia. Coach Vitucci giustamente richiamò subito in panchina Perkins senza farlo più rientrare, nonostante le difficoltà degli ultimi minuti della partita contro Olimpia Milano. Al rientro a Brindisi il forte pivot brindisino lamenta un trauma distorsivo al ginocchio infortunato e, pertanto, sarà sottoposto nel pomeriggio a visita specialistica presso lo studio del dottor Antonio Orgiani, ortopedico e traumatologo che fa parte dello staff medico della società diretto dal dottore Dino Furioso. “Di intesa con coach Vitucci Nick Perkins sarà tenuto prudenzialmente a riposo e, perciò, non parteciperà alla consueta seduta di allenamento del martedì con la squadra, per sottoporsi a visita specialistica” ha spiegato il dottore Furioso (foto sotto).

“L’infortunio è in fase di valutazione e dall’esito della visita specialistica e dalle indicazioni che ci fornirà il dottore Orgiani capiremo se sarà necessario sottoporre l’arto infortunato a risonanza magnetica, per capirne di più ed adottare la giusta terapia.” L’infortunio, tuttavia, sembra essere di lieve entità considerato che alla fine della partita Nick Perkins è uscito dal terreno di gioco camminando senza particolari difficoltà apparenti e c’è molta fiducia in un pronto recupero per la partita in programma contro Pesaro, con inizio alle ore 20 di sabato prossimo al PalaPentassuglia.