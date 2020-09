Happy Casa, annunciato il rinnovo della partnership con Business Center

Happy Casa Brindisi annuncia il rinnovo di partnership con l’azienda Business Center di Apricena, silver sponsor per la nuova stagione sportiva 2020/2021. Una partnership avviata e interrotta prematuramente, causa sospensione delle attività sportive, nella scorsa annata, che quest’anno prosegue con "rinnovato entusiasmo - spiegan Happy Casa con un comunicato - per affrontare nuove importanti sfide assieme. Durante il lockdown Business Center ha provveduto alla sanificazione del ‘PalaPentassuglia’, in tutte le sue sedute e uffici, e del ‘PalaMalagoli’ per conto del Comune di Brindisi".

L’azienda del patron Matteo Leggieri ha provveduto anche alla derattizzazione dell’ambiente esterno sito in Contrada Masseriola. "Una qualità nel sistema - prosegue il comunicato -, nelle attrezzature e nel personale altamente qualificato impiegato che permette oggi alla Business Center di essere confermarsi leader nel settore della Sanificazione e della Disinfestazione ambientale a 360 gradi, rispettando norme ristrettive e garantendo standard di sicurezza ai massimi livelli".

"La nostra azienda - spiega Matteo Leggieri - nasce dalla volontà di sviluppare un progetto imprenditoriale in grado di offrire servizi primari di sanificazioni ambientali, disinfestazioni contro ogni tipo di insetto e parassita in aree pubbliche, strutture ricettive, scuole, ospedali, cliniche, uffici pubblici, oltre a derattizzazione, manutenzione, giardinaggio, servizi di pest e outsourcing".

