Happy Casa Brindisi stremata: Burgos spezza la striscia vincente

La serie positiva si interrompe in Spagna. Dopo otto vittorie consecutive (sette in campionato, una in Europa) una Happy Casa Brindisi stremata dal tour de force delle ultime settimane viene piegata dal San Paolo Burgos, la squadra più quotata del girone H di Champions League, di cui è campione in carica. Il team di Vitucci, ancora orfano di Willis, ha riportato una sconfitta (92-71) nel punteggio fin troppo ingenerosa per Brindisi.

L’inizio del match è stato scoppiettante. Sempre costretta a inseguire, la New Basket ha chiuso il primo quarto sotto di 3 (28-25), dopo aver accumulato un gap di sei punti. Nel secondo parziale i ritmi rallentano e le percentuali realizzative calano. Brindisi fino al 15’ si mantiene a 2-3 punti distacco. Dopo aver respinto i tentativi di aggancio, Burgos aumenta le marce e al 19’ va sul +12 (49-37). La Happy Casa reagisce con un contro break di 8-0 che le consente di arrivare all’intervallo lungo sotto di 4 (49-45).

Il terzo periodo è quello decisivo. Brindisi, in debito d’ossigeno, realizza appena due punti nei primi 4 minuti. Al 27’, i padroni di casa piazzano l’allungo decisivo. Sotto di 15, Harrison & co. non riescono più a tornare in partita. Nell’ultimo periodo il distacco scende a 10 lunghezze, fino alla spallata finale data da Burgos. Da salvare la prova di Harrison (23 punti), autore di un 15/15 da record dalla linea della carità. Per il resto, buoni spunti da Bell (12 punti).

Di più non si poteva chiedere a una squadra che per raggiungere la Spagna ha dovuto affrontare un viaggio massacrante fra autobus ed aereo, con la prospettiva di un rientro altrettanto spossante. Il girone, ad ogni modo, è in totale equilibrio. Dopo due giornate, infatti, tutte e quattro le squadre sono a quota 3 punti, con un ruolino di una vittoria e una sconfitta a testa. Adesso Brindisi dovrà cercare di recuperare le energie in vista della partita contro Brescia in programma domenica prossima (inizio alle ore 19:30) contro Brescia, al PalaPentassuglia.