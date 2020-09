Happy Casa, annunciata la partnership con Pm-International

BRINDISI - La Happy Casa Brindisi annuncia l'accordo di collaborazione con Pm-International, azienda internazionale che opera nel settore dell’integrazione alimentare. "I prodotti di marchio Fitline, premium e di altissima qualità, si adattano a qualsiasi esigenza ed età - recita un comunicato della New Basket -, includendo prodotti per sportivi e per il controllo del peso. PM-International investe il proprio lavoro sull’innovazione con il fine di differenziarsi dal resto del mercato concorrente, oltre 70 brevetti nazionali e internazionali lo confermano. L’unicità di tali integratori è infatti data da Ntc (Nutrient trasport concept), uno straordinario concetto

di trasporto dei nutrienti, che permette alle sostanze presenti negli stessi di arrivare lì dove il corpo ne ha bisogno, quando servono e dove servono direttamente a livello cellulare. Tutti i prodotti sono certificati doping free e la loro sicurezza è garantita da Gmp (good manufacturing practice), uno standard da industria farmaceutica. Tutto questo e molto altro ancora attesta la massima qualità e purezza dei prodotti Fitline".

“Siamo estremamente soddisfatti di aver stretto una partnership con un’azienda multinazionale del calibro di PM-International - afferma il general manager Tullio Marino - Un accordo che porterà benefici non solo al gruppo squadra ma anche a tutti i nostri tifosi, grazie a particolari sconti sui prodotti Fitline nel corso della stagione. Legare i nostri brand è per la società motivo di orgoglio e soddisfazione”.