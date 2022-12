Happy Casa: da Trieste ritorna una squadra vincente 

BRINDISI - Happy Casa ha risposto positivamente sul campo agli interrogativi posti alla vigilia della trasferta di Trieste, con la conferma che la svolta al campionato proposta con la brillante prestazione eseguita contro Venezia non era stata casuale, ma conseguenza di una riabilitazione che era maturata con il progressivo lavoro. La squadra di coach Vitucci ha confermato di voler essere quella vista contro la stessa Venezia ed ancor prima contro Napoli, Brescia e Derthona, non quindi quella sconfitta a Milano e Verona, e la stessa disastrosa di Reggio Emilia, Pesaro e Bologna, confermando e manifestando a Trieste una crescita complessiva di rendimento con una vittoria chiara (83-66) che lascia sperare in una definitiva evoluzione tecnica e tattica incoraggiante.

Bentornato Nick Perkins, il pivot ritrovato

A Trieste Happy Casa Brindisi ha confermato l’inversione di tendenza di squadra che aveva registrato per 9 giornate consecutive la peggiore difesa del campionato, con un pauroso deficit di 93.3 punti media partite, una sorta di reparto colabrodo che ha lasciato perplessi e fatto temere il peggio per il proseguimento del campionato. Poi, dalla partita contro Venezia, la squadra ha cambiato atteggiamento ed assetto tattico, alternando la difesa “a uomo” a quello “a zona” in relazione all’andamento della gara ed i danni sono stati riparati costringendo anche Trieste ad un bottino di soli 66 punti. Il ritorno alla migliore condizione di forma, e soprattutto ad un più opportuno atteggiamento difensivo di Nick Perkins, ha dato maggiore compattezza al reparto giocando di squadra, figurando da centro di riferimento anche in fase di attacco dove ha vinto il confronto con i lunghi avversari e, soprattutto, ha evitato forzature con tiri fuori contesto, gestito con raziocinio da coach Vitucci. Il suo score è da protagonista assoluto della partita: 24 punti realizzati in 30 minuti di presenza in campo, 8/11 da 2 punti, 6 falli subiti e due fatti,8/8 ai tiri liberi,5 rimbalzi e 30 di valutazione finale. Il pivot ritrovato è la miglior notizia in Happy Casa.

La conversione nel segno di Mascolo e di Burnell che studia da leader

Il cambio di passo della squadra è avvenuto attraverso la scelta di coach Vitucci di affidare a Bruno Mascolo il ruolo di play maker in quintetto base e dal progressivo miglioramento delle condizioni fisiche e di forma di Jason Burnell. Anche a Trieste Bruno Mascolo è stato protagonista-trascinatore della squadra, imprimendo ritmo e garantendo energia al gioco di squadra con lucidità e praticità, risultando alla fine fra i migliori in campo a conferma che la prestazione fornita contro Venezia non era stata occasionale.

Mascolo è stato in campo 27 minuti durante i quali ha realizzato 14 punti, spesso in momenti decisivi, con 6/10 da 2 punti,2/4 ai tiri liberi e 5 assist. Ed a Trieste si è avuto conferma che Jason Burnell, al di là di ciò che si legge nel suo score, pure molto positivo (con i suoi 13 punti realizzati,4 rimbalzi e 4 assist), sta studiando da leader ed ha conferito alla squadra carattere e personalità, contribuendo a dare compattezza alla difesa con il suo apporto decisivo.

La vittoria di squadra e la “scossa” di Bowman

Tutti i giocatori schierati da coach Vitucci contro Trieste hanno portato il loro contributo positivo, sia in difesa che in attacco, sia pure con diverso peso.

Si è “scosso” finalmente Ky Bowman, anche se ancora lontano dal rendimento che tutti si aspettano da un ex Nba come lui, ed certamente la partenza dalla panchina e le contestuali prestazioni eccellenti di Mascolo nel ruolo che dovrebbe essere il suo, che lo hanno invogliato ad una reazione dì orgoglio che ha fruttato 13 punti in 25 minuti, con 1/3 da 2 punti, 3/4 da 3 punti alcuni dei quali realizzati in momenti decisivi,2/2 ai tiri liberi e 4 rimbalzi e 2 assist. Poi ogni giocatore chiamato in campo da coach Vitucci ha dato il proprio contributo positivo da Joonas Riismaa a Jordan Bayehe ed a Dikembe Dixon, anche se il solo Marcquise Reed, atteso ad una prova da protagonista, non ha confermato la brillante prestazione di domenica scorsa contro Venezia.

Ed ora “operazione Final Eight”

Dalla temuta preoccupazione di essere coinvolti nella zona retrocessione ora Happy Casa Brindisi deve puntare decisamente ad entrare nelle 8 squadre finaliste che si contenderanno la Coppa Italia nelle Final Eight di Torino. La squadra ha guadagnato la 7^ posiziona in classifica con 10 punti, insieme a Brescia e Venezia, formazioni che ha già battuto, ed è a soli 2 punti da Varese ed Energia Trentino, partite in programma nelle prossime settimane. Ma oltre ai punteggi ed alla classifica Happy Casa Brindisi lascia ben sperare per la sua continua evoluzione tecnico-tattica e la ritrovata energia di gruppo, per tenere fede al primo obiettivo programmato dalla società, quella manifestazione delle Final Eight in cui la squadra è stata spesso protagonista negli ultimi anni con tutta la tifoseria al seguito.