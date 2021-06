Il Ct “Dino De Guido” affronterà il Ct Palermo per la permanenza in serie B2 di tennis

La squadra del “Dino De Guido”, classificata quarta nel suo girone, avrà il vantaggio di disputare l’incontro di andata in trasferta a Palermo (domenica 27 giugno) e il ritorno in casa (domenica 11 luglio alle ore 10.00) a Mesagne

MESAGNE - La squadra del CT “Dino De Guido” di Mesagne ha perso a Barletta nell’ultimo incontro del campionato di serie B2 maschile mancando l’obiettivo della salvezza diretta. Dopo lo svolgimento dei quattro singolari con il risultato di 2-2, i due doppi sono stati vinti dal CT Barletta. 4-2 il risultato finale, anche se si poteva raggiungere il pareggio (3-3) che, comunque, non sarebbe servito alla classifica. Due doppi molto avvincenti, uno dei quali durato 3 ore di gioco, con una temperatura decisamente al di sopra delle medie stagionali.

Questi i risultati nei singolari: Davide Spina (Ct Mesagne) b. Antonio Vernò (Ct Barletta) 6-3, 6-4, Alessio Savoldi (Ct Barletta) b. Lautaro Agustin Falabella 6-4, 6-3, Luca Scelzi (Ct Barletta) b. Simone Pacciolla (Ct Mesagne) 6-3, 6-1, Marek Jaloviec (Ct Mesagne) b. Giuseppe Tresca (CT Barletta) 6-3, 6-1. Nei doppi questi i risultati: Faggella/Scelzi (Ct Barletta) b. Jaloviec/Canuto (Ct Mesagne) 6-2, 6-2, 13-11, Tresca/Savoldi (Ct Barletta) b. Falabella/Spina 7-6, 6-3. Risultati degli altri incontri del girone: “New Tennis TDG - Torre del Greco/Ct “Petrarca”-Napoli 6-0, Ct Chieti/Ct L’Aquila 2-4, ha riposato l’”Out Line Tennis School” – Lecce.

Questa la classifica finale della “stagione regolare”: Ct L’Aquila p. 18, Ct Barletta p. 13, “Out Line Tennis School” – Lecce p. 11, Ct Mesagne p. 8, “New Tennis Tdg - Torre del Greco p. 7, Ct Chieti p. 3, CT “Petrarca – Napoli p. 0. Alla luce di questa classifica, il Ct L’Aquila viene promosso in serie B1, il Ct Barletta va ai playoff nei quali incontrerà il Ct Trento, l’“Out Line Tennis School” – Lecce resta in serie B2, Ct Mesagne e “New Tennis Tdg - Torre del Greco disputeranno i playout, Ct Chieti e Ct “Petrarca” – Napoli retrocedono in serie C.

IL Ct “Dino De Guido” di Mesagne dovrà affrontare nei playout il Ct Palermo, squadra sorteggiata ieri presso la Federazione Italiana Tennis a Roma fra le quinte classificate negli altri gironi di serie B2. La squadra del “Dino De Guido”, classificata quarta nel suo girone, avrà il vantaggio di disputare l’incontro di andata in trasferta a Palermo (domenica 27 giugno) e il ritorno in casa (domenica 11 luglio alle ore 10.00) a Mesagne. L’auspicio, naturalmente, è quello di raggiungere l’obiettivo salvezza già nella gara di andata a Palermo, per poi poter festeggiare in quella interna, la meritata permanenza nella serie B2, meta tanto agognata per una matricola che sta vivendo questa prima importante esperienza nel corso dei suoi 45 anni di attività agonistica.