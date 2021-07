Importanti successi per la piccola tennista del Ct “Dino De Guido” di Mesagne

MESAGNE - Ludovica Casalino, tennista tesserata per il Ct “Dino De Guido” di Mesagne, ha ottenuto uno straordinario secondo posto nel torneo di doppio Tennis “Europe” di Forlì (Grado 2), assieme alla compagna Anna Nerelli del Ct Grosseto. Le due ragazze, entrambe del 2010, hanno ben figurato durante l'arco di tutta la settimana. Dopo essersi sbarazzate delle coppie Magnani/Donati per 6-4 6-1 e Caselli/Fabbri per 6-2 6-3, hanno superato in semifinale la forte coppia italo-belga formata da Giorgia Buccinotti (2009) e Farh Janssen col punteggio di 7-5 6-1.

L'atto finale le vedeva opposte alla fortissima coppia italiana formata dalla romana Alice Iozzi (2009, convocata in nazionale azzurra) e dalla toscana Vittoria Vignolini (2009). Dopo un primo set molto equilibrato, a dispetto del risultato, al secondo la coppia appulo-toscana ha ceduto abbastanza nettamente sotto i colpi pesanti delle avversarie. La Casalino, seguita dal maestro Armando Caforio, ha ben figurato anche nella gara di singolare. Infatti, dopo aver vinto molto agevolmente i due turni di qualificazione, ha sconfitto l'emiliana Camilla Montenet (2009) per 6-1 7-5 e la statunitense Milana Ronert (2010) col punteggio di 6-0 6-0 e perso solo contro Vittoria Vignolini per 6-4 6-2.

La piccola tennista mesagnese ora prenderà parte al Torneo del circuito Next Gen di Foggia la prima settimana di agosto e, successivamente, la prima settimana di settembre, ai cmapionati italiani under 11 che si svolgeranno a Todi in Umbria. Soddisfatto tutto il CdA del "Dino De Guido" presieduto da Nicola De Guido, lo staff tecnico e i soci del sodalizio mesagnese. La speranza è quella che, dopo i risultati della serie B2, le prestazioni di Casalino e di altri ragazzi qualificati per il master nazionale Kinder, si possa continuare a raccogliere altri importanti successi.