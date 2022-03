Raduno fra appassionati di figurine Panini a Ostuni

OSTUNI – Tanti bambini hanno preso parte al raduno di collezionisti di album di figurine Panini organizzato da Vincenzo Giunta a Ostuni. L’iniziativa è stata ospitata dal Circolo Tennis della Città Bianca, dove Giunta, punto di riferimento dei collezionisti di tutta la provincia (e non solo), ha dato appuntamento agli appassionati. Allo scambio di “testoncini” di calciatori hanno partecipato 14 bambini.

“La metà di questi – spiega Giunta – è riuscita a completare la collezione in mattinata. Per l’altra metà occorrerà qualche giorno. Come con tutti i bambini che si rivolgono a me, mi sono impegnato a trovare le figurine mancanti”. Fra gli altri, hanno aderito all’iniziativa i collezionisti Paolo Frallonardo, Giovanni, Max Di Santo, Michele Spinosa e volti noti dello sporto locale come quelli degli ex cestisti Paolo Morrone e Giancarlo Zizza e degli ex calciatori Marcello Prima e Antonio Ciracì. “L’intenzione – afferma Giunta – è quella di ripetere l’appuntamento in altri Comuni del Brindisino, a partire da Mesagne e Latiano”.