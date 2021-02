Happy Casa Brindisi: Derek Willis bloccato da una "lombalgia acuta"

BRINDISI - Derek Willis è stato bloccato da una “lombalgia acuta da sforzo a seguito di un azione di gioco”. Lo comunica l’Happy Casa Brindisi a proposito dell’infortunio occorso ieri sera (lunedì 1 gennaio) all’atleta americano, durante la partita di campionato contro Reggio Emilia. “Prontamente fermato dallo staff sanitario – fa sapere la società - il giocatore sta seguendo in queste ore una terapia farmacologica per ridurre il fastidio accusato. Seguiranno esami strumentali e controlli periodici per valutarne l'entità e l'effettivo reintegro in squadra”. Il giocatore, quindi, non sarò a disposizione di coach Vitucci in vista del recupero della partita contro Varese in programma giovedì prossimo. Si tratta della seconda defezione, dopo l’infortunio al ginocchio rimediato la scorsa settimana, durante un incontro di Champions League, da Harrison.