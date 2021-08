Happy Casa, postumi da infortunio: Wes Clark si allena a parte

L'atleta americano deve ristabilirsi da un problema fisico rimediato a fine luglio durante il 'The Basketball Tournament' negli States

BRINDISI - Si allenerà a parte Wes Clark, in questa prima della preparazione fisica. Lo comunica la Happy Casa Brindisi, precisando che l’atleta americano “svolgerà un programma di lavoro differenziato a causa di un infortunio patito a fine luglio durante il 'The Basketball Tournament' negli States. Il giocatore verrà costantemente monitorato dallo staff sanitario biancoazzurro al fine di valutare il pieno recupero e rientro in gruppo”.